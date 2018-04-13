Россиян предупредили о ворующих данные VPN-сервисах
В России может резко увеличиться количество фальшивых VPN-сервисов, ворующих данные пользователей, считает руководитель отдела Brand protection в компании Group-IB Илья Рожнов.
По его словам, на фоне сообщений о блокировке мессенджера Telegram в России мошенники могут запустить поддельные VPN.
«Опасность для пользователей состоит в том, что на волне хайпа появится большое количество поддельных VPN, которые не обеспечат безопасность, а, наоборот, будут пропускать через себя весь ваш трафик и так могут утечь пароли, переписка в почте и так далее», — пояснил Рожнов.
Суд постановил немедленно заблокировать популярный мессенджер из-за отказа руководства предоставить ключи шифрования. В ответ уже появились сообщения о возможном обходе блокировки с помощью VPN-сервисов, сообщает Life.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии