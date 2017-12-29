Россиян предупредили о птичьем гриппе в Южной Корее

Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам, которые собираются отправиться в Южную Корею, чтобы поддержать отечественных спортсменов на Олимпиаде-2018 в Пхенчане.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в Южной Корее наблюдается неблагополучная ситуация с птичьим гриппом. В частности, высокопатогенный вирус H5N6 выделен из помета диких птиц неподалеку от Сеула и на ряде ферм в 200-300 километрах от столицы страны. Кроме того, вспышка птичьего гриппа зафиксирована в хозяйствах на территории провинций Северная и Южная Чолла.

В Рспотребнадзоре также порекомендовали не забывать о традиционных для зимнего периода вирусных заболевания дыхательных путей.

В связи с этим россиянам посоветовали сделать прививку от сезонного гриппа, воздержаться о посещения птицеводческих хозяйств, контактов с домашними и дикими птицами на открытых водоемах, в зоопарках и на рынках. Болельщикам и туристам, отправляющимся в Южную Корею, также рекомендуется чаще мыть руки с мылом и не употреблять в пищу продукты птицеводства , которые не прошли термическую обработку, пишет «Собеседник» со ссылкой на сайте ведомства.

Олимпиада-2018 в Пхенчхане будет проходить с 9 по 25 февраля.

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