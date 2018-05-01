Россиян предупредили об опасной инфекции в Швейцарии

В Роспотребнадзоре сообщили о росте числа зафиксированных случаев туляремии в Швейцарии.

«По данным эпидемиологов, показатели заболеваемости туляремией в Швейцарии в десять раз выше, чем в соседних с ней странах», - говорится в сообщении ведомства.

В качестве профилактической меры в стране планируют вести борьбу с клещами – основными переносчиками туляремии от грызунов к человеку, передает RT.

Ранее Роспотребнадзор посоветовал россиянам защищаться от малярии при поездках в тропики. В преддверие летнего сезона в ведомстве предупредили об усложнении ситуации с бешенством в нескольких регионах России.