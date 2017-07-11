Россиян попросят доплатить за заграничный отдых
Депутат законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров предложил ввести сбор для туристов, выезжающих на заграничные курорты.
По его мнению, граждане, предпочитающие отдыхать за пределами РФ, должны платить 100 рублей в сутки в целях поддержки отечественных курортов.
Депутат уточнил, что вырученные деньги необходимо направить на поддержку технической базы Кубани, Крыма, Ростова-на-Дону, Кавказа и других российских туристических направлений.
Соответствующее предложение Петров уже направил главе Ростуризма Олегу Сафонову, сообщает «Экономика сегодня».
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