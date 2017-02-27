Россиян пока не будут ограничивать в расчетах наличными

В ближайшие два года меры, направленные на ограничение расчетов наличными деньгами, приниматься не будет. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Пока мы эти вопросы отложили, чтобы действовать аккуратно и не создавать каких-то диспропорций в наличном денежном обращении. Пока никаких предложений в этой части ни в текущем, ни в следующем году реализовываться не будет», - цитирует министра «Интерфакс».

Вопрос об ограничении наличных расчетов поднимается в правительстве периодически с 2013 года. В последних версиях соответствующего законопроекта предложено ограничить сумму оплаты наличными сначала 600 тысячами рублей, а затем снизить до 300 тысяч рублей.

В Минфине ссылаются на зарубежный опыт, отмечая, что данная мера будет способствовать обелению экономики.

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