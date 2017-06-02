Россиян ожидают два непростых года
Министр финансов Антон Силуанов прогнозирует два непростых года для России.
«Нам придется пройти непростые годы 2018-2019 годы, и дальше за 2020 год — мы уже сможем наращивать расходы чуть более полтриллиона рублей в год», — сказал Силуанов, отметив, что Минфин уже приступил к работе над проектом бюджета на следующие три года.
Он также отметил, что с нетерпением ждет наступления 2020 года наращивание расходов не повлечет за собой последствий для устойчивости бюджета, сообщает РИА Новости.
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