Россиян ожидает рост цен на газ

Стоимость газа для населения РФ в ближайшие годы будет повышаться на 3-3,5 процента, заявил зампредседателя правления компании «Газпром» Андрей Круглов.

В свою очередь руководитель Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов подчеркнул, что большого повышения не будет.

По его мнению, низкая цена на нефть в 2015-2016 году повлияла на стоимость газа. Из-за этого «Газпром» был вынужден заговорить о повышении цены на газ.

Как считает Симонов, 5 процентов - это по прогнозам годовой уровень инфляции. В сообщении интернет-издания «Подмосковье сегодня» также говорится, что Цена на газ давно не менялась, а «Газпром» платит больше налогов, чем независимые производители.