Россиян ожидает новая пенсионная модель
Правительство и Центробанк РФ собираются ввести в действие систему добровольного индивидуального пенсионного капитала.
По словам вице-премьера Антона Силуанова и главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, ее разработка практически завершена. Они пояснили, что система позволит гражданам обеспечить себя достойными пенсиями и при этом позволит государству иметь «длинные деньги», сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «РБК».
Предполагается, что данная модель начнет действовать с конца текущего года. В кабмине ее рассматривают в качестве ресурса для развития пенсионного обеспечения.
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