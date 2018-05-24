Россиян ожидает новая пенсионная модель

Правительство и Центробанк РФ собираются ввести в действие систему добровольного индивидуального пенсионного капитала.

По словам вице-премьера Антона Силуанова и главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, ее разработка практически завершена. Они пояснили, что система позволит гражданам обеспечить себя достойными пенсиями и при этом позволит государству иметь «длинные деньги», сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «РБК».

Предполагается, что данная модель начнет действовать с конца текущего года. В кабмине ее рассматривают в качестве ресурса для развития пенсионного обеспечения.