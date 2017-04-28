Россиян обязали платить за чердаки и подвалы

Всем управляющим компаниям РФ необходимо предъявлять жильцам счета за оплату электричества на чердаках, в подвалах и в нежилых помещениях. Такое предписание дал главный жилинспектор России Андрей Чибис в официальном письме, адресованном региональным органам власти.

По данным «Известий», новая строка в квитанциях на оплату ЖКХ обеспечит рост общего счета на 300–500 рублей. Несмотря на протест Общественной палаты и комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, нормативы пересматриваться не будут, утверждается в письме главного жилинспектора РФ.

Кроме того, в официальном письме указано, за какие именно общедомовые площади должны платить жильцы.

Для расчетов платы за воду должны учитываться «площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам». В счетах же за электричество учитывается «в том числе площадь чердаков и подвалов».

Одной из причин роста расходов на коммуналку эксперты называют как раз произвольно учитываемую в расчетах общедомовую площадь, по которой рассчитывается платеж.