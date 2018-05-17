Россиян насильно обяжут устанавливать счетчики ЖКХ
В 2019 году в РФ установка в жилых домах счетчиков с функцией дистанционной передачи показаний станет обязательной для каждого.
Отмечается, что внедрение интеллектуальных счетчиков — это единственная возможность навести порядок в сфере расчетов за коммунальные услуги.
За отказ устанавливать счетчики россиян предлагается штрафовать.
На данный момент интеллектуальные системы являются большой редкостью так как представляют собой часть общедомового имущества и для их установки нужно решение общего собрания, не менее двух третей голосов собственников, передает «Известия».
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