Россиян насильно обяжут устанавливать счетчики ЖКХ

В 2019 году в РФ установка в жилых домах счетчиков с функцией дистанционной передачи показаний станет обязательной для каждого.

Отмечается, что внедрение интеллектуальных счетчиков — это единственная возможность навести порядок в сфере расчетов за коммунальные услуги.

За отказ устанавливать счетчики россиян предлагается штрафовать.

На данный момент интеллектуальные системы являются большой редкостью так как представляют собой часть общедомового имущества и для их установки нужно решение общего собрания, не менее двух третей голосов собственников, передает «Известия».