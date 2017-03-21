Россиян начали кусать клещи

В московских больницах зафиксировали первые в этом году обращения пациентов с укусами клещей. На сегодняшний день зарегистрированы пять случаев.

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что пострадавшие подверглись нападениям клещей в Подмосковье, Ярославской области, Красноярском Крае, Сочи и Омске.

Помимо этого, медики зарегистрировали три случая заражения клещевым боррелиозом. Отмечается, что заболевшие отдыхали в Орехово-Зуевском и Ступинском районах Подмосковья и в Белоруссии, передает «Интерфакс».

В ведомстве добавили, что ранее начало эпидемического сезона обусловлено активизацией клещей в связи с потеплением.