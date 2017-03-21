Россиян начали кусать клещи
В московских больницах зафиксировали первые в этом году обращения пациентов с укусами клещей. На сегодняшний день зарегистрированы пять случаев.
В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что пострадавшие подверглись нападениям клещей в Подмосковье, Ярославской области, Красноярском Крае, Сочи и Омске.
Помимо этого, медики зарегистрировали три случая заражения клещевым боррелиозом. Отмечается, что заболевшие отдыхали в Орехово-Зуевском и Ступинском районах Подмосковья и в Белоруссии, передает «Интерфакс».
В ведомстве добавили, что ранее начало эпидемического сезона обусловлено активизацией клещей в связи с потеплением.
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