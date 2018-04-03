Россиян начали атаковать клещи

В 24 субъектах от укусов насекомых пострадали 450 человек.

При этом ни у кого из пострадавших пока е зафиксировано заболеваний, которые передаются при укусах клещей.

Специалисты рекомендуют носить во время прогулок по лесу максимально закрытую одежду и использовать средства, отпугивающие насекомых. После прогулки следует осмотреть себя на предмет присосавшихся клещей, передает «ФедералПресс».

В Роспотребнадзоре возобновили еженедельный мониторинг ситуации с нападениями клещей.