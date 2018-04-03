Россиян начали атаковать клещи
В 24 субъектах от укусов насекомых пострадали 450 человек.
При этом ни у кого из пострадавших пока е зафиксировано заболеваний, которые передаются при укусах клещей.
Специалисты рекомендуют носить во время прогулок по лесу максимально закрытую одежду и использовать средства, отпугивающие насекомых. После прогулки следует осмотреть себя на предмет присосавшихся клещей, передает «ФедералПресс».
В Роспотребнадзоре возобновили еженедельный мониторинг ситуации с нападениями клещей.
Следующая новость В США произошла авиакатастрофа на земле
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии