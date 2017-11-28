Россиян ждет принудительное лечение от алкоголизма

Минздрав предлагает отправлять россиян, страдающих алкогольной зависимостью, на принудительное лечение.

По словам члена Комитета Госдумы по охране здоровья Алексея Куринного, Госдуме разработан документ, который разрешает суду отправлять на обязательное освидетельствование лиц, совершивших административное преступление в состоянии алкогольного опьянения, и принимать решение о принудительном лечении, если человеку поставят диагноз «алкоголизм».

Он с сожалением констатировал, что правительство прислало отрицательный отзыв на документ, так как принудительное лечение от алкоголизма противоречит Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, но заверил, что в нижней палате не собираются отказываться от инициативы.

«Мы будем дорабатывать законопроект, чтобы внести его в Госдуму», — отметил парламентарий в беседе с «Парламентской газетой».

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