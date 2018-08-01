Россиян избавят от получения свидетельства о рождении ребенка

Министр цифрового развития Константин Носков заявил, что россияне не должны бегать в государственные органы, чтобы зарегистрировать родившегося малыша.

По его мнению, подобные процедуры должны совершаться автоматически, а бумажные документы скоро вообще должны заменить электронные.

Он добавил, что после процедуры замены свидетельства о рождении можно рассмотреть целесообразность полиса ОСАГО, отмечает «Федерал Пресс».

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