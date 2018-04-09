Россиян 1 июля ждет новый налог
Минфин предлагает ввести пошлины на покупки в зарубежных интернет-магазинах, сумма которых превышает 500 евро.
Если инициатива ведомства будет одобрена, поправки вступят в силу уже 1 июля текущего года.
В 2019 году Минфин предлагает снизить сумму, не облагаемую налогом, до 200 евро.
В настоящее время порог беспошлинного интернет-шопинга составляет 1000 евро.
Снижение призвано уравнять трансграничную интернет-торговлю с обычной и поддержать отечественное производство, сообщает Lenta.ru.
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