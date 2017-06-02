Россиян в этом году ожидает повышение уровня жизни
Уровень жизни в России в текущем году может повыситься в пределах 2—3 процентов, считает глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин.
«По итогам года у нас будет повышение жизненного уровня», — сказал Кудрин, отметив, что повышение «будет небольшим, в пределах 2—3 процентов».
Он также подчеркнул, что необходимо обеспечить более высокие темпы роста, поскольку в первом квартале наблюдалось снижение уровня жизни в стране.
Ранее специалисты исследовательского холдинга «Ромир» по итогам опроса установили, что размер среднего ежемесячного дохода, согласно ожиданиям россиян, должен составлять 83,6 тысячи рублей, сообщает RT.
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