Для россиян с долгами упростили выезд за границу

Порог задолженности для граждан, которые намереваются выехать за границу, увеличивается с 10 до 30 тысяч рублей.

Однако следует учесть, что норма не коснется лиц, которые имеют долги по выплате алиментов, возмещению вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, а также морального и (или) имущественного вреда, отмечает Life.ru.

Отмена ограничения возможна после погашения задолженности, процесс снятия ограничений на выезд для тех, кто уже погасил свой долг, будет ускорен.

Предполагается, что новый закон, прошедший третье чтение в Госдуме, должен вступить в силу с 1 октября 2017 года.