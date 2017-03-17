Россиян больше не беспокоят санкции

Россиян больше не беспокоят западные санкции, действующие в отношении РФ, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ.

Согласно исследованию, только 27 процентов граждан заявили, что санкции усугубили ситуацию в стране. Для сравнения, в 2015 году санкции волновали 52 процента респондентов.

При этом о положительных последствиях введения санкций заявили 35 процентов опрошенных сейчас против 17 процентов в 2015 году. Еще 32 процента граждан считают, что санкционная политика не оказала серьезного влияния на жизнь общества. Всего 17 процентов респондентов сказали, что ощутили определенное влияние санкций на свою жизнь. Опрос показал, что 79 процентов граждан последствий введения санкций на себе не ощущают. По мнению 76 процентов респондентов, России не нужно бороться за отмену санкций.

Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ провел 2-3 марта с участием 1,2 тысячи респондентов, сообщает «Интерфакс».

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