Россиян с 1 апреля ждет повышение социальных пенсий
В России на 2,9% вырос размер социальных пенсий. В результате индексации средний размер выплат составит 255 руб.
При этом размер пенсий детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы вырастет на 378 и 382 руб, передает РБК.
«Мы это делаем по закону каждый год. В документе утверждается размер коэффициента, на который повышаются пенсии. Сейчас мы на эти цели направляем около 10 млрд руб», - заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.
Ранее был утвержден коэффициент индексации соцпенсий в размере 1,029. В правительстве отмечают, что индексация затронет 3,9 млрд пенсионеров.
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