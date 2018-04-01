Россиян с 1 апреля ждет повышение социальных пенсий

В России на 2,9% вырос размер социальных пенсий. В результате индексации средний размер выплат составит 255 руб.

При этом размер пенсий детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы вырастет на 378 и 382 руб, передает РБК.

«Мы это делаем по закону каждый год. В документе утверждается размер коэффициента, на который повышаются пенсии. Сейчас мы на эти цели направляем около 10 млрд руб», - заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.

Ранее был утвержден коэффициент индексации соцпенсий в размере 1,029. В правительстве отмечают, что индексация затронет 3,9 млрд пенсионеров.