Россия заявила о возможной нехватке газа на Украине

В Минэнерго России считают, что Украине может не хватить запасов газа на зиму. Москва готова поставить Киеву недостающие объемы в случае платежеспособности покупателя, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

По мнению Новака, Украине необходимо еще около двух миллиардов кубометров газа. По его словам, в случае сильных морозов граждан могут призвать к экономии природного газа, сообщает РГ. В случае нехватки Украина может начать использовать транзитный газ.

– Надежный транзит европейским потребителям зависит от того, будет ли обеспечена собственно Украина запасами газа в подземных газовых хранилищах, – заявил Новак.