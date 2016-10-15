Россия заявила о возможной нехватке газа на Украине
В Минэнерго России считают, что Украине может не хватить запасов газа на зиму. Москва готова поставить Киеву недостающие объемы в случае платежеспособности покупателя, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
По мнению Новака, Украине необходимо еще около двух миллиардов кубометров газа. По его словам, в случае сильных морозов граждан могут призвать к экономии природного газа, сообщает РГ. В случае нехватки Украина может начать использовать транзитный газ.
– Надежный транзит европейским потребителям зависит от того, будет ли обеспечена собственно Украина запасами газа в подземных газовых хранилищах, – заявил Новак.
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