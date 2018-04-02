Россия защитит Мадагаскар от США

Россия готова защитить Мадагамскар от вмешательства США во внутренние дела и экономику региона.

Встреча замглавы МИД России Михаила Богданова с президентом Мадагаскара Эри Радзаунаримампианиной показала, что страны готовы активно развивать двустороннее сотрудничество.

Власти Мадагаскара уверены, что сотрудничество с Россией предотвратит возможность начала гражданской войны в регионе. Мадагаскар богат полезным ископаемыми, однако экономика развита слабо. Данные геологоразведки свидетельствуют, что у Мадагаскара есть все шансы войти в число крупных мировых экспортеров нефти. Вместе с тем первое нефтяное месторождение на Мадагаскаре начало действовать только 1,5 года лет назад.

Россия и Мадагаскар готовы развивать сотрудничество от строительства трубопровода до помощи с развитием цифровых коммуникаций.

В следующем году власти Мадагаскара объявят тендер на разработку 40 шельфовых площадок и Россия готова войти в этот проект сразу по двум направлениям, сообщает «Экономика сегодня».