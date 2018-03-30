Россия запретила въезд хорватскому дипломату

Россия внесла в список персон нон грата хорватского дипломата, экс-сотруднику посольства в Москве Тончи Станичича.

«Сегодня, 30 марта, хорватскому послу в Москве Тончи Станичичу объявлено решение МИД России об отказе в гостеприимстве», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

26 марта Загреб в знак солидарности с Великобританией в связи с «делом Скрипаля» также запретил въезд в страну одному российскому дипломату.

Вместе с тем, хорватские СМИ сообщили, что персоной нон грата объявлена и.о. главы кабинета министра иностранных дел Хорватии Рина Этерович-Горета.

Экс-сотрудник ГРУ, британский шпион Сергей Скрипаь и его дочь Юлия 4 марта были отравлены веществом А234. Власти Великобритании поспешили обвинить Россию в произошедшем, однако никаких доказательств причастности российской стороны так и не было найдено, сообщает «РИА Новости».

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