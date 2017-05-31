Россия запретила ввоз мяса и сыров из Бразилии

Россельхознадзор запретил импорт мяса и сыров из Бразилии, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как уточняется в материале, временные ограничения будут действовать с 9 июня в отношении 31 бразильского предприятия.

Причиной запрета значится «уведомление компетентного ведомства Бразилии».

Ранее российское ведомство ограничило ввоз в РФ живой птицы и яиц из двух районов Германии и Австрии из-за вируса гриппа птиц, сообщает «РИА Новости».