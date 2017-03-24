Россия запретила продажу на своей территории пяти марок белорусского сыра

Пресс-служба Россельхознадзора проинформировала о том, что действие декларации на пять марок производящегося в Белоруссии сыра временно приостановлено, поставки этой продукции в Россию запрещены.

Речь идет о сырах «Раубичский» и «Тильзитер» (производитель — филиал Рогачевского молочноконсервного комбината), «Белорусское золото» и «Альпийский» (Ошмянский сыродельный завод), а также «Гройцер» (Браславский филиал Глубокского молочноконсервного комбината), - сообщает РИА «Новости».

Кроме того, государственный комитет по стандартизации Белоруссии приостановил действие декларации на сыр «Черный герцог» с ароматом топленого молока (Славгородский филиал компании «Бабушкина крынка»).

Как отметили в Россельхознадзоре, надзорные органы будут изымать уже завезенные в Россию сыры названных марок из торговых точек.