Россия запретила поставку чумной свинины из Чехии
Россельхознадзор с 30 июня запретил все виды продукции из свинины, поступающей из Чехии.
Причиной называют вспышку африканскую чуму. В ведомстве пояснили, что страны Евросоюза и раньше не поставляли никакой свинины в Россию, так как на это существуют два барьера – продэмбарго как санкции России к Евросоюзу, так и отсутствие выполнения сертификационных условий со стороны Чехии на поставку продовольствия.
Но технический запрет все же ввели.
Россельхознадзор по правилам обязан вводить такие ограничения в рамках борьбы с африканской чумой, отмечает ТАСС.
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