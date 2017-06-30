Россия запретила поставку чумной свинины из Чехии

Россельхознадзор с 30 июня запретил все виды продукции из свинины, поступающей из Чехии.

Причиной называют вспышку африканскую чуму. В ведомстве пояснили, что страны Евросоюза и раньше не поставляли никакой свинины в Россию, так как на это существуют два барьера – продэмбарго как санкции России к Евросоюзу, так и отсутствие выполнения сертификационных условий со стороны Чехии на поставку продовольствия.

Но технический запрет все же ввели.

Россельхознадзор по правилам обязан вводить такие ограничения в рамках борьбы с африканской чумой, отмечает ТАСС.