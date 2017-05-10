Россия заняла второе место на Азиатской олимпиаде по физике

Сборная России завоевала второе место на XVIII олимпиаде по физике, уступив лишь Китаю. 24 страны приняли участие в олимпиаде, которая проходила с 1 по 9 мая в Якутске.

Заместитель председателя оргкомитета олимпиады Виталий Шевченко заявил, что это лучший результат российской сборной за последние несколько лет, - сообщает «ТАСС».

Шевченко добавил, что некоторые члены сборной войдут в состав команды, которая будет защищать честь страны на международной олимпиаде в Индонезии.