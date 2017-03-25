Россия и США заключили соглашение о сотрудничестве в Арктике

Россия, США, Канада, Дания, Норвегия, Исландия, Швеция и Финляндия заключили соглашение о совместной работе в Арктике в случае чрезвычайной ситуации.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу береговой охраны США, документ был подписан в Бостоне на 8-й региональной конференции с участием восьми арктических стран.

Договор о сотрудничестве в этом регионе «оговаривает основные принципы, тактические приемы, регламент и протоколы обмена информацией на случай реагирования на чрезвычайные ситуации на море и совместных операций в Арктике».

Россию на конференции представлял заместитель руководителя пограничной службы ФСБ вице-адмирал Геннадий Медведев, который возглавляет департамент береговой охраны. По итогам конференции председательство на форуме было передано Финляндии.

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