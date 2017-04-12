Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию по Сирии
Россия наложила вето на обновленный проект резолюции по химатаке в Сирии.
Документ разработан Великобританией, США и Францией. Поскольку он набрал необходимые для принятия 10 голосов, российская сторона воспользовалась правом вето из-за несогласия с его положениями.
Позицию России поддержала Боливия, передает ТАСС.
Ранее в МИД РФ отметили, что Москву не устраивают слабые и мутные формулировки в резолюции относительно расследования предполагаемой химатаки. Кроме того, документ заранее объявляет сирийские власти виновной стороной.
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