Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию по Сирии

Россия наложила вето на обновленный проект резолюции по химатаке в Сирии.

Документ разработан Великобританией, США и Францией. Поскольку он набрал необходимые для принятия 10 голосов, российская сторона воспользовалась правом вето из-за несогласия с его положениями.

Позицию России поддержала Боливия, передает ТАСС.

Ранее в МИД РФ отметили, что Москву не устраивают слабые и мутные формулировки в резолюции относительно расследования предполагаемой химатаки. Кроме того, документ заранее объявляет сирийские власти виновной стороной.