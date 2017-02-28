Россия заблокировала резолюцию СБ ООН по Сирии
Россия заблокировала резолюцию Совета Безопасности ООН о санкциях по Сирии. Документ поддержали девять членов СБ ООН. Трое проголосовали против, включая Россию.
В проекте резолюции США, Франция и Великобритания осуждают якобы имевшие место факты применения химического оружия вооруженными силами Сирии и призывают ввести санкции против физических лиц и компаний, которые, по их мнению, имеют отношение к применению химического оружия.
Ранее ряд стран обвинял сирийских военных в применении химоружия в ходе боевых действий в Сирии. В Дамаске такие обвинения решительно отвергают, сообщает «Интерфакс».
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