Россия в январе сократит нефтедобычу в два раза больше договоренности

В январе 2017 года Россия снизит добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, выступая на заседании комитета по контролю за добычей нефти странами ОПЕК и вне ОПЕК.

Как уточняется в сообщении, первоначальный план был установлен в объеме 50 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, Россия снизит нефтедобычу в два раза больше договоренности.

Министр подчеркнул, что пока рано говорить о необходимости продления соглашения по сокращению нефтедобычи больше, чем на полгода, отметив, что пока также не обсуждается привлечение США к соглашению. Об этом сообщает "Интерфакс".