Россия выступила против ограничения права вето в Совбезе ООН

Для России неприемлемы любые инициативы, которые направлены на ущемление прерогатив нынешних постоянных членов Совбеза, в том числе права вето. Об этом заявил зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков.

«Данный институт является важным фактором, стимулирующим членов Совета к поиску сбалансированных решений, покушаться на право вето было бы неверно с исторической и с политической точек зрения», - цитирует дипломата РИА «Новости».

Россию в данном вопросе поддержали США и Китай. Зампостпреда США при ООН Мишель Сисон подчеркнула, что Вашингтон против любого расширения или изменения вето, а китайский дипломат Лю Цзеи выступил против «незрелых реформ» в ООН.

Идею об ограничении права вето поддержали Великобритания и Франция.