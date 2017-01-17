Россия выступает за территориальную целостность и внеблоковый статус Молдавии

По итогам переговоров с новым президентом Молдавии Игорем Додоном президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает за суверенитет и территориальную целостность Молдавии, а также за сохранение государством внеблокового нейтрального статуса.

Глава государства заявил также, что ключевым направлением российско-молдавского экономического сотрудничества является энергетика.

- Россия обеспечивает Молдавию стабильными поставками нефти и газа. 100 процентов потребности в природном газе обеспечиваются Россией, — цитирует Путина RT.

Российский и молдавский лидеры поручили экспертам двух стран урегулировать возникающие вопросы в энергетическом комплексе.

Ранее Путин заявил, что надеется на то, что визит президента Молдавии активизирует развитие отношений с Россией.