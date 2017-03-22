Россия выразила готовность принять на лечение генерала Младича
Начальник правовой группы посольства РФ в Нидерландах Виктория Гончарова подтвердила, что российская сторона направила в Международный трибунал по бывшей Югославии ноту, в которой подтвердила готовность стороны принять бывшего командующего силами боснийских сербов генерала Ратко Младича для прохождения лечения.
- Мы действительно направили такую ноту. Сам текст ноты носит конфиденциальный характер и предназначен для работы МТБЮ. Но то, что упомянуто в ходатайстве, направленном защитой Младича в МТБЮ 20 марта, это верно, - сказала Гончарова в беседе с корреспондентом ТАСС.
По словам дипломата, Россия подтвердила гарантии принять Младича, обеспечить его лечение и «вернуть в соответствии с условиями, которые выставит трибунал».
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