Россия выплатит 6 тысяч евро одному из фигурантов дела Немцова

Замминистра юстиции РФ Георгий Матюшкин и ЕСПЧ заключили соглашение, предусматривающее выплату компенсации в 6 тысяч евро Темирлану Эскерханову, обвиняемому по делу об убийстве Бориса Немцова.

По словам адвоката Эскерханова Розы Магомедовой, жалобы на арест ее подзащитного рассматривались московскими судами десятки дней, в отдельном случае даже 110 дней.

Сам Эскерханов неоднократно жаловался на отсутствие свежего воздуха, дневного света и питьевой воды, назвав свое пребывание с СИЗО «каторгой».

Немцов был убит в Москве 27 февраля 2015 года. Перед судом предстали пятеро предполагаемых исполнителей преступления – Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Предполагаемым заказчиком убийства следствие называет бывшего офицера батальона Север Руслана Мухудинова, которому заочно предъявлено обвинение, пишет газета «Коммерсант».

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