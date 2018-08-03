Россия выплатила Алексею Навальному миллионы за клевету
Оппозиционер Алексей Навальный утверждает, что получил от государства более 4 миллионов рублей в качестве компенсации по делу «Ив Роше».
Отмечается, что данная сумма была присуждена Алексею Навальному Европейским судом по правам человека за несправедливое судебное разбирательство.
В общей сложности ЕСПЧ постановил выплатить Алексею и его брату Олегу 80 тысяч евро.
Алексей в 2014 году был приговорен трем с половиной годам заключения условно, а также пяти годам испытательного срока, а его брат Олег получил три с половиной года заключения в колонии общего режима, передает «НСН».
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