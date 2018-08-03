Россия выплатила Алексею Навальному миллионы за клевету

Оппозиционер Алексей Навальный утверждает, что получил от государства более 4 миллионов рублей в качестве компенсации по делу «Ив Роше».

Отмечается, что данная сумма была присуждена Алексею Навальному Европейским судом по правам человека за несправедливое судебное разбирательство.

В общей сложности ЕСПЧ постановил выплатить Алексею и его брату Олегу 80 тысяч евро.

Алексей в 2014 году был приговорен трем с половиной годам заключения условно, а также пяти годам испытательного срока, а его брат Олег получил три с половиной года заключения в колонии общего режима, передает «НСН».

Оцените Instagram «Русской Планеты»! Будем рады Вашим комментариям. Призы — еженедельно!