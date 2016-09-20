Россия выдвинет на «Оскар» фильм Кончаловского
На премию «Оскар» от России будет выдвинут фильм «Рай» режиссера Андрея Кончаловского.
Об этом информирует пресс-служба телеканала «Россия-1».
«Рай» уже был отмечен премией «Серебряный лев». Фильм был снят при поддержке телеканала «Россия 1».
Прокат картины начнется в феврале, однако в московском кинотеатре «Пионер» в конце сентября пройдут предпремьерные показы.
В фильме показываются времена Второй мировой войны. Главная героиня картины - русская аристократка, эмигрировавшая во Францию, - попадает в немецкий концлагерь за помощь участникам французского сопротивления.
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