Россия выдвинет на «Оскар» фильм Кончаловского

На премию «Оскар» от России будет выдвинут фильм «Рай» режиссера Андрея Кончаловского.

Об этом информирует пресс-служба телеканала «Россия-1».

«Рай» уже был отмечен премией «Серебряный лев». Фильм был снят при поддержке телеканала «Россия 1».

Прокат картины начнется в феврале, однако в московском кинотеатре «Пионер» в конце сентября пройдут предпремьерные показы.

В фильме показываются времена Второй мировой войны. Главная героиня картины - русская аристократка, эмигрировавшая во Францию, - попадает в немецкий концлагерь за помощь участникам французского сопротивления.