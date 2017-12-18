Россия выделяет Дагестану 3,2 млрд рублей поддержки
Министерство Финансов Российской Федерации выделяет республике Дагестан бюджетные ассигнования в размере 3,2 миллиарда рублей.
Также Новгородской области будет прислана финансовая помощь в 1,1 миллиарда рублей.
Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ 17 декабря, сообщает «Комсомольская правда».
Отмечается, что Дагестан и Чечня собирают 30% всех средств, направленных в регионы из Москвы.
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