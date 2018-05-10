Россия выбилась в лидеры европейского кинорынка
РФ заняла первое место в Европе по продажам билетов в кинотеатры в 2017 году.
Согласно статистике Европейской аудиовизуальной обсерватории, в прошлом году в России было продано билетов на сумму свыше 212 миллионов долларов, что почти на 10% выше показателя 2016 года.
Франция, ранее занимавшая лидирующую позицию, переместилась на второе место. Кроме нее в первую пятерку вошли Великобритания, Германия и Испания, сообщает Nation News.
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