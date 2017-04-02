Россия ввела ограничения на рейсы таджикского авиаперевозчика
С понедельника Россия ограничит полеты таджикского авиаперевозчика «Сомон Эйр» из Душанбе и Худжанда.
Об этом РИА Новости сообщили в Минтранс России. Вопреки ранее достигнутым соглашениям, власти Таджикистана не приняли заявку российской авиакомпании «Ямал» на полеты в эти города из аэропорта «Жуковский». При этом Россия полностью согласовала заявки таджикского перевозчика до 2 апреля 2017 года.
В сложившейся ситуации Минтранс направил в Таджикистан уведомление о принятии ответных мер в отношении «Сомон Эйр», которая совершает четыре рейса в неделю из Душанбе и три рейса из Худжанда.
Причиной разногласий между авиационными властями двух стран стал аэропорт «Жуковский», который имеет региональный статус. Таджикистан настаивал, чтобы аэропорт относился к Москве. После визита первого вице-премьера России Игоря Шувалова Таджикистан согласился на полеты «Ямала», однако заявка до сих пор не согласована с Москвой.
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