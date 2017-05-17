Россия вступает в фазу новой программы вооружений

Владимир Путин заявил о начале новой Госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы.

Программа призвана обеспечить сбалансированное развитие систем вооружений всех родов и видов войск и поэтапное оснащение ими частей и соединений.

Президент отметил, что к концу 2017 года доля современных вооружений в Сухопутных войсках должна составить 42%, а в ВДВ - 58%.

По мнению главы государства, необходимо оценить производственно-технический мощности промышленности, в том числе и потенциал для их дальнейшего развития.

Планируемые мероприятия позволят не только оснастить армию и флот современными образцами вооружений и техники, но и дадут возможность сформировать научно-технический задел для разработки принципиально новых видов оружия, отмечает ТАСС.