Россия вступает в фазу новой программы вооружений
Владимир Путин заявил о начале новой Госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы.
Программа призвана обеспечить сбалансированное развитие систем вооружений всех родов и видов войск и поэтапное оснащение ими частей и соединений.
Президент отметил, что к концу 2017 года доля современных вооружений в Сухопутных войсках должна составить 42%, а в ВДВ - 58%.
По мнению главы государства, необходимо оценить производственно-технический мощности промышленности, в том числе и потенциал для их дальнейшего развития.
Планируемые мероприятия позволят не только оснастить армию и флот современными образцами вооружений и техники, но и дадут возможность сформировать научно-технический задел для разработки принципиально новых видов оружия, отмечает ТАСС.
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