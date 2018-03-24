Россия со всех сторон защитилась крылатыми ракетами

В России созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности на всех стратегических направлениях. Об этом заявил глава Генштаба ВС, первый заместитель обороны РФ Валерий Герасимов.

Он сказал: «На каждом стратегическом направлении созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного и морского базирования, которые способны осуществлять сдерживание в стратегически важных районах».

По словам Герасимова, опыт последних войн, в том числе в Сирии, дал толчок к модернизации системы комплексного поражения противника. Он отметил, что для повышения эффективности системы большое внимание уделяется разработке высокоточного оружия, передает ТАСС.