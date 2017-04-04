Россия возобновит поставки нефти Белоруссии

Белоруссия вновь будет получать от России нефть в объеме, предусмотренном действующим соглашением.

Поставки возобновятся не позднее 13 апреля, передает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы правительства Белоруссии Владимира Семашко.

Он уточнил, что речь идет о 24 миллионах тонн в год. Данный объем поставок сохраниться до 2024 года включительно.

Ранее сообщалось, что Москва и Минск нашли пути разрешения возникшего спора. Стороны согласились на взаимные уступки, согласно которым Белоруссия выплатит долг в размере 726 миллионов долларов, а «Газпром» предоставит скидку на 2018 год.