Россия возобновит поставки нефти Белоруссии
Белоруссия вновь будет получать от России нефть в объеме, предусмотренном действующим соглашением.
Поставки возобновятся не позднее 13 апреля, передает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы правительства Белоруссии Владимира Семашко.
Он уточнил, что речь идет о 24 миллионах тонн в год. Данный объем поставок сохраниться до 2024 года включительно.
Ранее сообщалось, что Москва и Минск нашли пути разрешения возникшего спора. Стороны согласились на взаимные уступки, согласно которым Белоруссия выплатит долг в размере 726 миллионов долларов, а «Газпром» предоставит скидку на 2018 год.
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