Россия возобновила помощь Аргентине по поиску субмарины

Российские военные моряки возобновили мероприятия по поиску пропавшей аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан». Ранее они были приостановлены из-за плохой погоды.

За последние сутки батискаф «Пантера плюс» трижды спускался с борта «Ислас Мальвинас». В общей сложности аппарат совершил семь погружений в районе пропажи субмарины. В ее поиске также помогает океанографическое исследовательское судно ВМФ РФ «Янтарь», - передает Nation News со ссылкой на Минобороны России.

Аргентинская субмарина пропала в середине ноября. На ее борту находились более 40 человек. Некоторое время назад власти страны официально признали их погибшими.