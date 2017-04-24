Россия вошла в тройку мировых лидеров по расходам на военные нужды
Россия вошла в тройку мировых лидеров по затратам на военные нужды в 2016 году, следует из отчета, подготовленного стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (СИПРИ).
Согласно исследованию, Россия в 2016 году потратила на военные нужды 69,2 миллиарда долларов.
Возглавляет рейтинг США с затратами на военные нужды в 611 миллиардов долларов.
Далее следует Китай, который в прошлом году потратил на эти цели 215 миллиардов долларов.
В целом объем затрат на военные нужды в мире увеличился в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 0,4 процента, сообщает «Экономика сегодня».
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