Россия вошла в тройку самых читающих стран

Международный институт маркетинговых исследований GfK поставил Россию на второе место в рейтинге самых читающих стран.

Первую строчку в списке занимает Китай, третью – Испания. Согласно результатам исследования, ежедневно или периодически в течение недели читают 59% граждан России. В Китае данный показатель составляет 70%, а среди испанцев регулярно читают 57%.

Опрос проводился в 17 странах мира, в общей сложности в нем приняли участие 22 тысячи человек, сообщает URA.RU.