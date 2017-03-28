Россия вошла в тройку самых читающих стран
Международный институт маркетинговых исследований GfK поставил Россию на второе место в рейтинге самых читающих стран.
Первую строчку в списке занимает Китай, третью – Испания. Согласно результатам исследования, ежедневно или периодически в течение недели читают 59% граждан России. В Китае данный показатель составляет 70%, а среди испанцев регулярно читают 57%.
Опрос проводился в 17 странах мира, в общей сложности в нем приняли участие 22 тысячи человек, сообщает URA.RU.
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