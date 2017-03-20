Россия вошла в топ-50 самых счастливых стран

Россия в 2016 года заняла 49-ю строчку в ежегодном рейтинге самых счастливых стран мира.

По сравнению с 2015 годом РФ поднялась сразу на семь ступенек, опередив Японию, которая заняла 51 место, но при этом уступив Италии, расположившейся на 48-й строчке рейтинга. Об этом сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на Институт Земли Колумбийского университета.

Самой счастливой страной признана Норвегия. За ней следуют Дания и Исландия. В пятерку лидеров также вошли Швейцария и Финляндия.

США заняли в рейтинге 14 место, Германии, Великобритания и Франция – 16, 19 и 31 места соответственно.

В числе самых несчастных государств Сирия (152), Бурунди (154) и Центральноафриканская республика (155).