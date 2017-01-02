Россия вошла в список привлекательных для инвестиций стран

Россия вошла в список самых привлекательных стран для инвестиций, следует из рейтинга, составленного агентством Bloomberg.

По мнению экспертов, зарубежных инвесторов также привлекают Мексика, Бразилия, Чили, Индия, Индонезия и ЮАР, так как во всех этих странах наблюдается устойчивая ситуация экономике и небольшая зависимость от «внешних шоков», таких как повышение процентной ставки ФРС и заявления избранного президента США Дональда Трампа.

Агентство отмечает, что Россия стала привлекательной страной для инвестиций благодаря относительно высоким процентным ставкам и выгоде от роста цен на нефть.

Кроме того, российский рубль привлечет зарубежных инвесторов, занимающих в валютах государств с низкой процентной ставкой и покупающих высокодоходные бумаги.

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