Россия вошла в новую стадию развития цифровой экономики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 14 марта подписал распоряжение о вхождении РФ в состав учредителей Автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика».

Организация создана в целях предоставления услуг в сфере развития цифровой экономики в Российской Федерации, в том числе путем поддержки общественно значимых проектов и инициатив в указанной сфере, а также координации взаимодействия между бизнес-сообществом в сфере цифровой экономики, научно-образовательными организациями, иными сообществами и органами государственной власти.

В состав учредителей вошли 16 российских компаний: «Ростелеком», «Мегафон», «Росатом», Сбербанк, АСИ, «Ростех», «Яндекс», «Открытая мобильная платформа», «1С», «Mail.ru», «МТС», Фонд «Сколково», «ВЭБ Инновации», «Рамблер», «Почта России», «Вымпелком».

Проект «Умная страна» также поддерживает развитие цифровой экономики России и является современной площадкой для интеграции бизнес-идей и образования новых научных сообществ.

«Умная страна» - платформа об отечественных инновационных разработках, цифровой экономике и людях, обеспечивающих научный и технологический прогресс России.

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