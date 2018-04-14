Россия внесла в Совбез ООН проект резолюции по атаке на Сирию

Россия внесла на рассмотрение Совбеза ООН проект резолюции, в котором Москва осуждает удар Вашингтона и его союзников и требует прекратить агрессию в отношении Сирии.

По данным ТАСС, в документе Россия выражает обеспокоенность тем, что ракетные удары по САР были нанесены в момент, когда специалисты по запрещению химического оружия (ОЗХО) «начали работу по сбору доказательств неподтвержденной химической атаки в городе Дума».

РФ требует прекратить дальнейшую агрессию и воздержаться от последующих военных действий в нарушение Устава ООН.

Минобороны России заявило о ракетном ударе по объектам военной и гражданской инфраструктуры САР самолетами и кораблями США утром 14 апреля. Поводом для атаки стал инцидент 7 апреля в городе Дума, где, по данным США, было применено химическое оружие.