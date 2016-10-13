Россия вложит в Арктику пять триллионов рублей

Российские власти до 2030 года намерены реализовать 150 проектов в Арктике. Общая стоимость разработок составит около пяти триллионов рублей.

– Подготовлен своего рода "портфель" проектов, уже реализуемых или тех, которые находятся в поле зрения правительства для скорейшей реализации в арктической зоне, – рассказал вице-премьер Дмитрий Рогозин. Заявление прозвучало на конференции "Международное сотрудничество в Арктике, новые вызовы и векторы развития", сообщает ТАСС.

По оценкам Рогозина, стоимость проектов составил около пяти триллионов рублей. Чиновник подчеркнул, что около четырех триллионов рублей приходится на внебюджетные источники. В рамках каждого региона арктической зоны планируется создавать "проектные офисы".